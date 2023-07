Riparte il tavolo di confronto: ecco le criticità

E’ tornato a riunirsi il tavolo "Competitività e Sviluppo del Fermano", una realtà di grande spessore nata in seno all’amministrazione provinciale Canigola, poi interrotta per diversi mesi. Oggi tornano a riunirsi soggetti istituzionali e realtà economiche, associazioni di categoria, sindacati, per ragionare su prospettive future e possibilità per il tessuto economico del fermano. Presente all’incontro anche il consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della II commissione consiliare per lo sviluppo economico e coordinatore del Tavolo della Moda. La ripartenza dei lavori del Tavolo provinciale è stata orientata, anzitutto, ad una disamina della situazione attuale del sistema economico-sociale del territorio fermano. Una fase caratterizzata da buone prospettive di lavoro, con il ritorno di importanti buyer stranieri, ma la scarsità di manodopera penalizza la capacità produttiva delle imprese. Si tratta non solo di assenza delle competenze richieste, ma anche di carenza vera e propria di candidati. Tra i fattori determinanti la scarsità di manodopera vi è, principalmente, la perdita di attrattività di alcune professioni, come il lavoro artigiano e quello manifatturiero in generale. Le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali si sono confrontate con il consigliere regionale Andrea Putzu, ribadendo la necessità di azioni convergenti per la ripresa dello sviluppo e per il rilancio del territorio fermano, in particolare per quanto riguarda la sanità, le infrastrutture e la formazione. Il presidente della Provincia Michele Ortenzi parla di un lavoro estremamente produttivo: "Si è stabilito di calendarizzare i lavori con lo svolgimento di una seduta ogni mese, approfondendo di volta in volta specifiche aree tematiche. Il Tavolo verrà allargato alla Regione Marche con la presenza costante del Consigliere Regionale Andrea Putzu".