Riparte la sfida del campionato di ’Liberi nel vento’

L’associazione ’Liberi nel vento’ comunica che domenica torneranno a sfidarsi le imbarcazioni della classe 2.4mR e Hansa 303 per il campionato che la stessa ’Liberi nel vento’ organizza da dieci anni. Dopo i corsi di vela svolti nel periodo estivo nella regata di domenica debutteranno ben tre nuovi velisti. Un bel risultato frutto del Campus organizzato da Inail Marche in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico della Regione nella passata stagione sportiva. Un modo per dare, agli infortunati del lavoro, la possibilità di conoscere molte realità sportive del territorio che praticano lo sport paralimpico.