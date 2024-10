Riparte la stagione del trotto al San Paolo

Riparte la stagione del trotto all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. Sono state già calendarizzate 17 giornate di corse che accompagneranno gli appassionati fino alla fine di dicembre, ad arricchire il tutto l’emozionante appuntamento del Palio dei Comuni. Dopo la pausa di settembre, è tempo di tornare in pista per i cavalli e gli appassionati, si correrà al pomeriggio e per l’occasione l’impianto montegiorgese fra i più apprezzati e rinomati nel centro Italia offrirà agli ospiti tutti i suoi confort. Il programma è fitto di appuntamenti: in ottobre sono previste cinque giornate di gare nei giorni 11, 13, 18, 25 e 27 ottobre, altre cinque giornata a novembre e ben sette a dicembre. Un’importante novità di quest’anno è la tavola calda aperta già dalle 12 ogni venerdì (per info 339-4343791), oltre al ristorante ‘Le Terrazze’ (per info 340-4145830). Lo sguardo di molti appassionati, è già proiettato a novembre, quando si correrà il Palio dei Comuni, una corsa di ‘Gruppo 1’ seguita in tutta Europa. Si partirà oggi 11 ottobre con otto corse a tema, tutte dedicate al Comune di Servigliano; mentre domenica 13 ottobre l’ippodromo renderà omaggio al Comune di Montegranaro con altre otto corse anche queste a tema. Non finisce qui, ad impreziosire il programma di domenica 13 ottobre, ci sarà anche la finale de ‘La manovella del Fermano’, una splendida sfilata di trattori storici e auto d’epoca organizzata da Pietro Spaccapaniccia dall’omonimo club, affiliato all’Asi dal 2011.

Sarà l’occasione per ammirare veicoli che risalgono agli anni ‘50 e ‘70 e per assistere alla premiazione di sei coppe e di un trofeo al vincitore assoluto. Fondato nel 2006, il club è presieduto da Giovanni Ricci e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore. L’evento sarà un vero e proprio tuffo nel passato, con mezzi storici perfettamente restaurati e mantenuti in perfette condizioni, a dimostrazione di come la passione per i motori d’epoca resti viva e forte nel nostro territorio. Con un programma che si estenderà fino alla fine dell’anno, l’ippodromo di Montegiorgio è pronto a regalare agli appassionati di trotto e non solo momenti di pura emozione e passione. Le corse al trotto del San Paolo non sono solo una gara, ma un’esperienza capace di coniugare tradizione, competizione e convivialità in una cornice suggestiva. Non resta che lasciarsi trasportare dal fascino di questo sport e dal calore della grande famiglia del San Paolo.

Alessio Carassai