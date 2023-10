Riparte l'iter per il nuovo appalto della raccolta rifiuti a Porto Sant'Elpidio

A otto mesi di distanza da quando sono scaduti i termini (lo scorso 22 febbraio) per la gara d’appalto del nuovo servizio di igiene urbana, superato il triste imprevisto della scomparsa prematura di un componente della commissione giudicatrice che, giocoforza, ha portato a un allungamento dei tempi, adesso ci sono finalmente le condizioni per riavviare l’iter procedurale e arrivare all’assegnazione definitiva. E’ recentissima la ratifica della nomina dell’ingegner Lara Millevolte (funzionario responsabile dell’area Lavori pubblici del Comune di Monte Urano) quale membro esperto e che, perciò, lavorerà in una Commissione di cui fanno parte Jan Alexander Frati (dipendente Comune Montegranaro) e la presidente Giulia Catani (Dirigente area Servizi al territorio e alle imprese del Comune di Porto Sant’Elpidio). Si tratta di un passaggio tecnico piuttosto importante, non fosse altro perché interrompe lo stallo in cui era finita una pratica che ha avuto un cammino tortuoso fin dall’inizio e sulla quale sono posati gli occhi di molti: degli amministratori comunali che dovranno fare i conti con una organizzazione nuova e diversa della raccolta rifiuti; dell’Ecoelpidiense, attuale gestore del servizio fino al 31 dicembre (già più volte prorogato viste le lungaggini dell’assegnazione del servizio e dovendo mantenere un servizio di pubblica utilità) e in gara insieme ad altre sette aziende, oltre che della cittadinanza. D’altra parte, in ballo c’è un appalto di circa 17milioni, per cinque anni, cui se ne aggiunge un altro di proroga, che prevede una serie di innovazioni e che dovrebbe accompagnare il passaggio alla tariffazione puntuale. Adesso che la commissione giudicatrice è tornata operativa, il prossimo step sarà l’esame delle offerte tecniche pervenute prima di procedere con le fasi finali dell’appalto.

m. c.