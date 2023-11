Riparte ’Teatri in Rete’ . I ragazzi alzano il sipario sulla stagione di prosa

Il teatro vissuto tra genitori e figli è una magia assoluta, è un dono che si fa ai più piccoli, qualcosa di cui saranno grati da grandi. Torna la stagione Tir, teatri in rete, da 38 anni è il circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù del sud delle Marche, coordinato da Proscenio teatro. Prenderà il via domenica prossima al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, la stagione 2023-2024, sono tre le Province coinvolte e sette i comuni dove verrà effettuata l’attività: Civitanova, Treia per Macerata, Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto San Giorgio per la provincia di Fermo e Grottammare per Ascoli. Spiega il regista delle manifestazioni, il direttore artistico Marco Renzi: "Teatri in rete è parte di un progetto più grande che si chiama TRaME-Teatro ragazzi Marche experience e ne costituisce l’azione invernale, l’altra, quella estiva, si sviluppa attraverso ‘Marameo-festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi’, manifestazione che occupa tradizionalmente i mesi di giugno, luglio e agosto, per concludersi in settembre con il progetto di teatro e solidarietà Teatri senza frontiere. Proprio la solidarietà crea le condizioni affinché il piacere di condividere l’emozione di uno spettacolo teatrale possa essere portata anche a quei bambini che per diverse ragioni non ne avrebbero alcuna opportunità, ricordiamo come nello scorso mese di settembre "Teatri Senza Frontiere" abbia tenuto ben 31 spettacoli in Ucraina, toccando città interessate dalla guerra come Leopoli, Ternopil, Kherson, Mykolayiv, Kryvyj Rig, Dnipro, Zaporizzia, Kharkiv". Renzi sottolinea che, mentre il mondo in cui siamo immersi galleggia in un mare di virtualità: televisione, computer, telefonini e social prendono oramai gran parte del nostro tempo, forse anche troppo, ed è fondamentale, ai fin di un riequilibrio, poter offrire alle nuove generazioni occasioni di incontro con espressioni vive come quelle che il teatro può dare: "Cominceremo domenica e andremo avanti, occupando tutte le domeniche del calendario, inclusa quelle delle festività natalizie, fino al 24 marzo, con gli spettacoli riservati alle Scuole fino al 18 Aprile, saranno trentacinque gli spettacoli in programma, per stare insieme, grandi e piccoli, sognare, emozionarsi e trascorre piacevolmente un inverno che, come ben si sa, è sempre troppo lungo. Sul sito www.proscenioteatro.it i programmi di ciascun comune, la campagna abbonamenti è già in corso, si può chiamare lo 0734 440348, 335 5268147, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.