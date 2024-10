Ripartiti i lavori sul lungomare

Sono ripresi ieri i lavori di rigenerazione urbana del lungomare. Ad essere interessato è il tratto di circa 400 metri tra le vie Donizetti e Cimarosa. Dopo l’eliminazione dello spartitraffico le opere riguarderanno il lungomare fino all’incrocio con via Curtatone. Il programma si svilupperà similmente a quello del precedente tratto completato entro l’inizio dello scorso mese di giugno. E’ intenzione di completare le opere prima dell’inizio della stagione estiva 2025. Dopo la demolizione del marciapiede saranno realizzati i sottoservizi (fognatura, condutture idriche, rete elettrica e fibra), passaggio indispensabile prima della pavimentazione. Il progetto prevede la realizzazione della ciclabile, oggi presente sul marciapiede: il tracciato si svilupperà in sede propria e si collegherà a quello già completato. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza il comandante della municipale ha disposto il divieto di transito veicolare e pedonale sul lato est (direzione nord) tra le vie Donizetti e Cimarosa. Per la circolazione verso nord il comune consiglia via XX Settembre. "Ci auguriamo di essere tempestivi come è avvenuto nel primo intervento – dice il sindaco Valerio Vesprini –. Grazie al contributo di tutti siano riusciti a far conciliare le esigenze della ditta con quelle degli operatori".