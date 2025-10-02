Ripartono i corsi di Magicabula: "Cerchiamo nuovi clown dottori"

Il bivio di Yoox

L’associazione porta sorrisi e leggerezza in ospedali, Rsa e struttre sociali "Sono rivolti a chiunque voglia trovare il clown che oguno di noi porta nel cuore".

L’associazione Magicabula Odv propone. un nuovo corso di formazione per aspiranti clown dottori

Un clown è un portatore sano di sorrisi, di colori, di divertimento. È una medicina senza effetti collaterali, un balsamo per il cuore e per il corpo. Per questo dal 2009 l’Associazione Magicabula Odv porta sorrisi, leggerezza e ascolto nelle corsie ospedaliere e nelle strutture sociali delle Marche, proprio con i suoi volontari clown. Sono persone che si sono messe in gioco, con il naso rosso e tanta umanità, sono presenti ogni settimana in pediatria all’ospedale di Fermo, ma anche in case famiglia, Rsa e centri per disabili, offrendo conforto e vicinanza dove c’è più bisogno.

Oggi Magicabula riapre le porte a chiunque voglia trovare il clown che ciascuno di noi porta nel cuore e diventare parte di questa meravigliosa avventura, con un nuovo corso di formazione per clown dottori. Il percorso, della durata di 80 ore, inizierà a ottobre e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del proprio clown interiore attraverso tre weekend (18-19 ottobre, 8-9 novembre, 15-16 novembre) e successivi incontri pratici. Non solo teoria e tecniche, ma anche affiancamento diretto in corsia accanto ai volontari più esperti, per vivere dal vivo la magia della clownterapia.

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni desiderosi di donare un sorriso e di vivere un’esperienza unica, fatta di solidarietà, leggerezza e relazioni autentiche. Ovviamente i volontari saranno guidati anche alla gestione delle proprie emozioni, al modo in cui ci si può avvicinare ad un bambino che soffre, ad una famiglia in ansia. L’associazione è una garanzia di serietà e affidabilità, nel tempo la squadra è cresciuta, ci sono i veterani e ci sono i nuovi clown, tutti uniti dalla stessa volontà: dare sollievo a chi è in una situazione di fragilità, a chi ha proprio bisogno di un sorriso.

Il contributo di partecipazione è di 180 euro, con iscrizioni aperte fino a lunedì 6 ottobre. Un’occasione speciale per chi sogna di trasformare la propria energia positiva in un dono concreto per gli altri e di entrare a far parte della famiglia dei ’MagiciClown’. Per candidarsi è sufficiente inviare i propri dati e una breve motivazione all’indirizzo ass.magicabula@gmail.com. Per informazioni: 333 8391838 – Facebook e Instagram @Magicabula Odv.

