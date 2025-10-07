Ripartono i lavori al palazzo comunale

Sono stati fermi per un mese, i lavori restauro dello storico palazzo comunale che sono ripresi da qualche giorno ora che l’amministrazione ha ottenuto pareri, autorizzazioni per la variante e, soprattutto, il denaro mancante, quasi un milione di euro, per fare sì che nel progetto venissero calati quegli interventi inizialmente non previsti. "Abbiamo avuto un confronto con la Soprintendenza, atteso per oltre un mese, un parere – ha spiegato in consiglio l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati – dopodiché abbiamo rimesso mano al progetto con una variante che abbiamo appena licenziato come giunta e che prevede un nuovo quadro economico di 3,5 milioni di euro, contro i 2,5 milioni assegnati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione". Soldi che sono stati intercettati grazie all’Usr, tanto che i lavori sono potuti riprendere. "Questa somma di oltre 900mila euro va sui lavori, nel senso che abbiamo anche ottimizzato, insieme alla direzione dei lavori, il quadro tecnico economico" ha aggiunto Beverati.

In pratica, quale variazioni si sono rese necessarie? "La precedente amministrazione aveva licenziato un progetto esecutivo che non prevedeva il completamento dell’ascensore fino al piano sottotetto e per i due piani sottostanti; non prevedeva il rifacimento del tetto sopra la sede del teatro comunale ‘Ermete Novelli’, tetto che era stato danneggiato dal sisma e non era stato oggetto di progettazione per cui non sarebbe stato oggetto di lavori; soprattutto – ha chiarito l’assessore - non prevedeva la cosa più importante: la ristrutturazione e ricostruzione, dov’era e com’era del teatro storico ‘Novelli’ che, forse era uno dei gioielli dell’architettura di questo paese".

Tutti passaggi ora risolti e superati: "Abbiamo trovato un milione di euro, con cui rifarà il tetto; si farà l’ascensore e, non ultimo, si restituirà alla città un gioiello storico come il teatro ‘Ermete Novelli’". Un obiettivo quest’ultimo che Beverati si era prefissato fin dall’insediamento e per il quale, fermi restando i tempi lunghi della Sopritendenza, sono stati ottenuti pareri e nulla osta del caso. Adesso che i lavori sono ripresi, l’obiettivo dell’amministrazione del sindaco Endrio Ubaldi è chiaro: "Contiamo di terminare l’intervento sul palazzo comunale durante l’estate dell’anno prossimo, quindi – la puntualizzazione di Beverati - ben prima della scadenza del mandato elettorale". Che sarà nel 2027.

Marisa Colibazzi