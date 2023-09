Ripartono le attività al centro Don Ricci "Impegno sempre più grande per i ragazzi"

Uno spazio che è un giardino, ma anche un luogo di accoglienza vero, di persone che si fanno carico dei più piccoli. Sono riprese in questi giorni le attività del centro educativo Don Ricci, le suore e i volontari sono impegnati a seguire decine di ragazzi e bambini alle prese coi compiti delle vacanze estive, fino all’otto settembre. Spiega Madre Speranza delle suore dell’Amore Misericordioso che coordina il centro: "Possiamo contare sulle nostre operatrici ma anche su insegnanti e giovani volontari che si adoperano per preparare l’avvio del nuovo anno scolastico, che possa essere il più sereno possibile". Intanto il centro prepara anche l’attività del prossimo anno che si apre, per i ragazzi dai 6 ai 14 anni che vorranno trascorrere qui il loro tempo dopo la scuola. Sono stati messi a punto i laboratori che le educatrici e dei professionisti esterni animeranno, mantenendo sempre l’importanza dell’attività del supporto individualizzato ai compiti. Si gioca con il teatro, per imparare a gestire le esperienze e le emozioni che sono al centro di un secondo laboratorio che aiuta proprio a gestire sentimenti e affetti, rabbia e frustrazioni. E poi, parte un progetto di musica d’insieme, per imparare a suonare e a collaborare, in una orchestra come nella vita. Previsti anche laboratorio artistici pieni di colori: "Abbiamo ipotizzato anche un viaggio nella città di Fermo che ci ospita da sempre – prosegue Madre Speranza – per scoprire i tanti tesori d’arte e di cultura che custodisce e che spesso nemmeno i residenti conoscono. È il nostro impegno per i ragazzi che stanno crescendo con noi e che ci riempiono di gioia. La cosa più bella è il volontariato di tanti adolescenti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze con noi e che ancora ci accompagnano nel lavoro di accoglienza, a testimoniare il valore dei giovani che sanno darsi agli altri". Si aprono dunque le porte del centro, nel cuore della città, proprio sotto al Girfalco, in attesa del nuovo anno scolastico che si aprirà a giorni.