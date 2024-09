‘Ripensare l’umano’ tra i Sibillini

E’ stata intitolata ‘Ripensare l’umano. Il coraggio della consapevolezza’, la nuova rassegna cultura e informativa itinerante che in 13 appuntamenti che si svolgeranno fra settembre di quest’anno e dicembre 2025 toccherà i comuni di Amandola, Smerillo e Monte San Martino affrontando temi come emozioni, economia, giovinezza e vecchiaia. L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’associazione ‘San Cristoforo: vivere è vivere insieme’ di Amandola, in collaborazione con i tre comuni, l’istituto Omnicomprensivo di Amandola, l’Università della Pace, con l’intento di fornire alla popolazione strumenti in grado di cogliere i rapidi cambiamenti che la società sta vivendo. Incontri di informazione e formazione che serviranno a costituire una comunità territoriale all’insegna della solidarietà. L’essere umano di oggi si trova disorientato in un contesto di esplosione di idee e nuove forme di identità. Valori come fedeltà, famiglia, amore, rispetto del corpo, lavoro nobilitante, vengono messi in discussione da sofisticati strumenti che permettono all’individuo di ricrearsi, verso un ideale dettato dalla civiltà del consumo. A rendere la rassegna molto interessante, gli ospiti che si alterneranno di volta in volta, affrontando temi differenti. Il primo appuntamento oggi presso l’aula magna dell’Ite Mattei di Amandola sul tema ‘La sfida di essere giovani in un mondo che invecchia’, ospite e relatore il pedagogista e saggista Stefano Rossi, che parlerà di social, bullismo e cyberbullismo. Si proseguirà nel pomeriggio con un incontro rivolto a genitori ed educatori sul tema della sessualità, l’educazione ai sentimenti e molto altro. "L’iniziativa è promossa da associazioni di volontariato fuori da logiche politiche – spiegano gli organizzatori – e si avvale di specialisti di riconosciuto valore nazionale e internazionale. Ogni incontro si articolerà in una sessione mattutina ed una pomeridiana, con una sezione dedicata all’arte nelle sue diverse forme espressive".

I prossimi appuntamenti: il 26 ottobre ad Amandola con Sara Bin, Massimo Donà, Vito Alfieri Fontana; Asmane Dachan e Zahara Anbarestani. Il 9 novembre a Smerillo ci saranno Giovanni Donadelli, Emily Mignalelli, Mattia Alessandrini, Sara Pasquali Lasagni e Davide Santandrea. Il 14 dicembre a Monte San Martino ospiti Paolo Cacciari, Matteo Bassoli ed Elvinia Frisa. Tutto il programma è consultabile sul sito www.ripensarelumano.it Alessio Carassai