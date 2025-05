"Riportare qui uffici e scuola"

Cosa vorrei dalla nuova amministrazione per il centro storico? Che riportassero qui uffici, servizi, scuola. Sono indispensabili se vogliamo veder tornare a girare la gente. Solo così si ricrea entusiasmo, vitalità – Paolo Mecozzi, del Bar del Corso ne è convinto –. Ogni volta che vengo al lavoro, vedere tutte queste impalcature mi provoca un magone enorme. E ripenso a quando c’era il ‘Tarantelli’ quando si lavorava bene con le colazioni, con i pranzi veloci. Adesso, nulla. Abbiamo spento pure il Natale. I giovani vanno altrove. Abbiamo l’umore sotto i piedi. Nella vicina Porto Sant’Elpidio hanno ricreato una via (Battisti) che è diventata dinamica e viva. Perché qui no? Dobbiamo ricreare movimento.