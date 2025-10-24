"Riportiamo a casa il cofanetto in avorio"

Una volta che la nuova sede del museo archeologico dei Piceni sarà ultimata, il famoso cofanetto in avorio potrebbe tornare a Belmonte Piceno. Una bella notizia per la piccola comunità di Belmonte Piceno, che ha vissuto la gioia del ritrovamento, quando in un terreno poco distante dal centro abitato nel 2018 l’archeologo Joachim Weidig dell’Università di Friburgo, a seguito di alcuni scavi riporto alla luce alcuni reperti fra cui un misterioso cofanetto di avorio che negli ultimi anni è stato esposto in diverse mostre. Questo rientro però è legato al recupero dell’ex scuola elementare del paese danneggiata dal sisma del 2016. L’edificio è tutt’ora oggetto di un triplo intervento che consentirà di portare al suo interno ai piani superiori la sede del Municipio, mentre al piano terra sarà allestito il nuovo Museo archeologico. "L’intervento di recupero dell’ex scuola sta procedendo – commenta Ivano Bascioni, sindaco di Belmonte Piceno – e ci sono state delle complicazioni per effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime che hanno rallentato le procedure. Il primo intervento riguardava il consolidamento strutturale per 400.000 euro, che è stato terminato. Il secondo per un valore di 900.000 euro dedicato al recupero dell’edificio con ammodernamenti e sistemazione di impianti tecnologici: riscaldamento, illuminazione, infissi tutti di ultima generazione che prevedono un notevole risparmio energetico, sono in via di ultimazione. Infine, il terzo step per 200.000 euro allestimento al piano terra del nuovo Museo archeologico con spazi più ampi, teche più performanti e illuminazione studiata per accompagnare i visitatori ciò per valorizzare i reperti in esposizione. Per quest’ultimo lavoro sarà necessario ancora qualche mese". Il nuovo Museo, consentirà di avere spazi più qualificati che valorizzeranno i reperti già custoditi a Belmonte Piceno, ma si sta ragionando anche per incrementare l’esposizione. "Siamo in stretto contatto con la Soprintendenza della Marche – continua Bascioni – il nostro primo obiettivo è quello di riportare il cofanetto in avorio a Belmonte, attualmente si trova in esposizione, ma quando il Museo sarà pronto potrà tornare. Inoltre ci sono custoditi presso l’Archivio di Ancona circa 40.000 reperti portati alla luce a Belmonte Piceno, chiederemo che alcuni di questi, che attualmente sono custoditi in un deposito, dopo gli opportuni interventi di pulizia e restauro tornino anche loro a Belmonte". Alessio Carassai