"Riportiamo a Montegiorgio coppie e single"

Sostenuto dalla lista ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’, il candidato sindaco Claudio Ferracuti, nato a Montegiorgio 66 anni fa, paese dove vive e soprattutto come sostiene vorrebbe custodire e magari migliorare per consegnarlo alle nuove generazioni.

Ferracuti, cosa l’ha spinta a ricandidarsi?

"Montegiorgio è la città in cui ho sempre lavorato e di cui conosco perfettamente il territorio, le problematiche, ma anche le grandi risorse. Per me è stata una risorsa la Banda Cittadina, a cui ho aderito da quando avevo 11 anni, di cui sono stato presidente e nel 2009 fondatore della Junior Band. Insieme a don Germano Liberati ho fatto nascere il coro polifonico Alaleona, ho avuto un lungo trascorso calcistico e da molti anni faccio parte del gruppo scenico Cacionà. La mia appartenenza al territorio è il motivo per cui mi hanno proposto di candidarmi come sindaco e intorno a me si è compattato il fronte progressista".

Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale?

"Il mio programma è centrato sul cittadino. Il co-housing è la mia proposta per l’incremento abitativo attraverso unità indipendenti e spazi di socialità. Questo servizio è orientato alle giovani coppie che non hanno mezzi per avere una loro casa, ma anche ai single che vogliono vivere da soli ma non da solitari. Con il patto generazionale propongo di realizzare la casa di riposo nell’attuale scuola di Piane di Montegiorgio adiacente la scuola dell’Infanzia, affinché l’anziano e il bambino possano arricchirsi vicendevolmente".

Se verrà eletto quale sarà il suo primo obiettivo?

"Il mio impegno è considerare Montegiorgio non per ciò che è stato, ma per ciò che può essere. Fin da subito mi occuperò delle questioni di decoro urbano, migliorare la viabilità e la sanità portando subito un medico di medicina generale in centro storico. Cercherò di velocizzare la realizzazione del polo scolastico che, nonostante la promessa nel 2018 dell’attuale amministrazione, che entro tre anni sarebbe stato in funzione, mentre Comuni limitrofi nelle stesse condizioni sono riusciti a realizzare i loro complessi scolastici, oggi è solo un parcheggio intorno al vuoto. Sono convinto che con questi progetti e gli altri del programma elettorale, si potrà tornare a vivere con qualità tutto il territorio cosicché ognuno possa dire con fierezza: io vivo a Montegiorgio".

La lista è composta da: Francesca Angelini, Fabrizio Cesetti, Niccolò Liberati, Noure Boulghazi, Michelangelo Marini, Elisabetta Mattii, Elvinia Minnoni, Mariarosaria Nassi, Luigi Ripani, Enzo Tarquini, Luigi Tomassini e Simone Vecchi.

Alessio Carassai