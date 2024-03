Riqualificazione, approvato il progetto

Che la pavimentazione (rifatta pochi anni fa) di via Principe Umberto e delle vie attigue del Borgo Marinaro nord, fosse da rifare è fatto noto così come lo era la volontà dell’attuale amministrazione di mettere mano alla problematica che tanti disagi ha creato a residenti, commercianti e automobilisti. Ieri, la giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione di via Principe Umberto, con alcune modifiche al progetto deliberato nei mesi scorsi, decidendo di effettuare i lavori a stralci per la presenza, lungo la via di un cantiere privato e tenendo conto degli eventi di fine aprile e 1 Maggio. Riguardo l’impegno di spesa il Comune investirà 240mila euro, dirottando i fondi del mutuo contratto per la sistemazione di Martiri delle Foibe (a sua volta finanziata con fondi regionali). "Abbiamo stabilito di partire con un primo stralcio del cantiere dal versante sud, dall’intersezione con Piazza Garibaldi fino a quella con via Dalmazia (circa 100 metri)" spiegano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri parlando di "un intervento ormai inderogabile trattandosi di una via importante del Borgo Marinaro che va riqualificata, così come va ripristinata una viabilità sicura. "Il maltempo degli ultimi giorni – aggiunge Balestrieri - ha contribuito a peggiorare la condizione della pavimentazione a masselli che, seppur rifatta appena alcuni anni fa, ha subìto un rapido deterioramento insieme a seri problemi di drenaggio". Nello specifico, la strada carrabile e i marciapiedi saranno portati sullo stesso livello, rimossa l’attuale pavimentazione a masselli e realizzato un nuovo e più efficiente sistema di raccolta delle acque, oltre a vasi, fioriere che delimiteranno la parte carrabile da quella pedonale.