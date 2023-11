Riqualificazione cimitero. Completati i lavori per 405mila euro

Conclusi in tempo per la ricorrenza dei defunti, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del cimitero, opere che interessavano in particolare la parte storica della struttura. In realtà si tratta di due progetti distinti. Il primo del valore di 230.000 euro riguardava appunto la riqualificazione di una parte della struttura, il secondo del valore di 175.000 euro invece prevedeva la realizzazione di nuovi loculi. "Ci sono da ultimare alcune piccole cose – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – ma il grosso dei lavori è stato ultimato per tempo. Interventi mirati a risolvere problemi annosi che non potevano più essere rimandati: infiltrazioni d’acqua di alcuni loculi, deflusso di acque di superficie, cavi elettrici usurati ed esposti, cose di questo genere a cui si sono aggiunte opere secondarie per migliorare il decoro del cimitero come la nuova pavimentazione all’ingresso della parte storica, piantumazioni di decori e altro ancora. Interventi che sono serviti a ridare dignità e decoro ad un luogo destinato ai nostri cari defunti. Devo ringraziare tutti coloro hanno lavorato per raggiungere questo risultato in tempi rapidi".