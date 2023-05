Riqualificazione degli alberghi

Potrebbero arrivare dal Pnrr le risorse per consentire alla Regione di sostenere gli investimenti di chi riqualifica le proprie strutture alberghiere. Lo ha detto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. "Uno degli strumenti che ha portato più crescita è la maggiore offerta di ricettività – premette Acquaroli –. Più riusciamo a sostenere gli investimenti in questo settore più si può ragionare in termini di efficacia. In parte questo ragionamento è stato fatto sui borghi dobbiamo poterlo fare anche sulle strutture alberghiere e sulle altre strutture ricettive".