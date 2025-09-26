Riqualificazione dei quartieri, 300mila euro per via Gentili

Porto San Giorgio ha ottenuto dalla Regione un altro finanziamento. Dei 34 progetti dalle Amministrazioni comunali marchigiane che sono stati accolti per sostenere progetti di riqualificazione cittadina, il Comune sangiorgese è risultato primo in graduatoria. Ad esso sono destinati 300 mila euro per la "riqualificazione ed il potenziamento della pedonalizzazione di via Gentili". Permetterà la sistemazione del tratto viario, l’adeguamento dei marciapiedi, la realizzazione di sottoservizi e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’ulteriore riconoscimento ottenuto.

I continui contatti con gli Uffici regionali permettono una continua interlocuzione, utile a tradurre in risultati concreti quelle necessità che emergono dal territorio. Ciò tiene conto anche delle volontà di gravare nel minor modo possibile sulle finanze delle casse comunali. L’ottenimento dei 300 mila euro – aggiunge il primo cittadino – è solo l’ultimo ottimo risultato. Vanno ricordati 1,8 milioni di euro per la riqualificazione del Palazzetto dello sport 1,6 milioni di euro destinati all’area portuale 100 mila euro per la sistemazione dell’Arena Europa e ulteriori risorse.