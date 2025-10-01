Riqualificazione del belvedere. Si riparte, c’è l’affido dei lavori

Dopo una tormentata vicenda amministrativa, sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del terrazzo belvedere di Monte Vidon Corrado. Un progetto sviluppato per recuperare uno degli spazi più suggestivi del piccolo borgo che ha dato i natali al pittore Osvaldo Licini, ubicato a ridosso del centro storico, che offre una panoramica molto apprezzata da residenti e non solo che si affaccia sul versante nord ovest del centro storico.

In realtà i lavori erano già stati avviati il 17 dicembre del 2022 sotto l’Amministrazione guidata da Giuseppe Forti, per un importo che si aggirava intorno alle 800.000 euro complessive. La ditta risultata assegnataria, purtroppo per questioni tecniche ha chiuso il cantiere senza terminare l’intervento, e tutto è rimasto bloccato per diversi mesi e ovviamente il terrazzo panoramico in questo periodo è stato inutilizzabile da parte dei residenti che specie nella balla stagione si fermano per trascorrere qualche ora godendo del paesaggio e della compagnia.

"E’ stato necessario del tempo, ma siamo riusciti a sbloccare la pratica – spiega il sindaco di Monte Vidon Corrado Elio Vincenzi –. Abbiamo approntato la gara d’appalto e assegnato il cantiere alla ditta Geco risultata vincitrice, che inizierà nei prossimi giorni e dovrà riconsegnare il terrazzo entro giungo 2026. Era importane riuscire a dare seguito ai lavori, l’area era bloccata da mesi, ora finalmente potremo riconsegnarla alla popolazione e non solo".

L’importo dei lavori, considerato che una parte delle opere era stata già eseguita, ammontano attualmente a 434.000 euro. L’intervento di riqualificazione prevede il rifacimento completo del terrazzo che presentava evidenti problemi di infiltrazione, visibili anche nei locali sottostanti utilizzati come garage. Sarà rifatta la pavimentazione e tutta la transenna di protezione che circonda tutto lo spazio.

Infine, è prevista la sistemazione di un lungo tratto dei marciapiedi lungo le mura del centro storico, quelli attuali sono stati danneggiati in più parti dalle radici degli alberi e dagli agenti atmosferici. Un’opera attesa dalla popolazione per più di un motivo, infatti, il terrazzo panoramico è frequentato dai residenti a visitatori specie al tramonto per godersi il panorama, ma anche perché nel corso degli anni è stato utilizzato per ospitare manifestazioni.

Alessio Carassai