Riqualificazione del centro storico con i fondi Pnrr

E’ tempo di vedere avviare i cantieri in centro storico oltre che di decidere dove delocalizzare gli alunni delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado attualmente presenti nel complesso ‘Bacci’ in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico. Intanto, sempre in relazione a quell’area, è stato appena consegnato all’Ufficio Ricostruzione il progetto per la demolizione e ricostruzione della palestra attigua alla ‘Bacci’, per la quale l’amministrazione ha preferito fare una scelta diversa rispetto all’adeguamento sismico. In merito alle procedure di gara per la Bacci, queste vengono gestite da Invitalia "e, ad oggi, c’è solo la fattibilità iniziale del progetto, ma – spiega il sindaco Alessio Pignotti - i progettisti che hanno vinto il bando stanno lavorando al definitivo e si sono confrontati con i colleghi incaricati della progettazione della palestra per cercare di creare un complesso armonico e ordinato". L’intenzione di Pignotti, "se ci forniscono alcuni aggiornamenti e informazioni su come sta procedendo il lavoro di progettazione" è di fare il punto della situazione tra questa settimana e la prossima potremo con la scuola.

Nel frattempo si sono perfezionate le procedure per altri 5 bandi, tutti relativi a immobili del centro storico, finanziati col Pnrr, i cui lavori sono stati appaltati e, tempo qualche settimana, potranno iniziare. Per l’intervento all’ex Monastero delle Benedettine (in Via Cunicchio), l’appalto è stato aggiudicato a Costruzione e Restauro srl (Genova); per la ristrutturazione del palazzo che ospita la civica pinacoteca (le cui opere saranno in larga parte trasferite nel palazzo comunale, mentre non è ancora ben chiaro dove sarà sistemato il materiale del Museo della calzatura), la gara è stata vinta da A.D. Restauri e Costruzioni srl (Napoli) per 1,6 milioni di euro. Per la mobilità sostenibile per l’accesso ai piani superiori della Basilica della Misericordia, ha vinto l’appalto Argo srl (Roma). I lavori di recupero con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del palazzo Gherardini al Consorzio Stabile Ventimaggio Società Consortile (Messina), per la rifunzionalizzazione dell’immobile e lo sviluppo di servizi culturali e sociali all’ex Cassa di Risparmio, l’appalto è stato assegnato a La Fenice (Roma), mentre per l’ex Casa del Fascio, alla Sav (Foggia). Sarà presto perfezionato anche l’appalto per la chiesa di San Francesco.

Marisa Colibazzi