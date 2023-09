Riqualificazione del centro, Vergari: "Tempi dilatati ma ci siamo"

Riqualificazione urbana per il centro storico di Santa Vittoria in Matenano, terminati gli interventi in piazza della Repubblica, sono partiti quelli di Largo Farfense. Il progetto del valore complessivo di 920.000 euro è stato finanziato con i fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione urbana del paese. "I tempi si sono un po’ dilatati a causa della rivisitazione dei prezzi causati dall’aumento dei costi delle materie prime – spiega il sindaco Fabrizio Vergari – ma orsa sono in pieno svolgimento. In piazza della Repubblica i lavori sono già stati ultimati da qualche giorno: sostituzione di lampioni, sistemazione di muretti e arredi. Interventi piccoli ma mirati. Sono invece partiti lunedì gli interventi a Largo Farfense, in questo caso i lavori sono più consistenti, infatti, trattandosi del principale accesso al centro storico è stato predisposto un importante programma di riqualificazione.

Più dettagliatamente sarà rifatto il selciato della piazza che in alcuni tratti era in semplice asfalto ed era anche rovinato, sistemazione e miglioramento della linea di pubblica illuminazione cercando anche di valorizzate il contesto urbano oltre a diminuire anche i costi con impianti di ultima generazione, sarà sostituita la fontana e riqualificato anche il giardino. Un modo per rendere questo spazio più vivibile e funzionale sia per i residenti che per i visitatori". I lavori indicativamente termineranno entro l’inverno con l’obiettivo di riconsegnare questo spazio alla popolazione.

Alessio Carassai