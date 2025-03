Riqualificazione del lungomare. AI lavoro per rifare i sotto servizi

Una parte significativa del lungomare sud si presenta completamento smantellata per l’intervento di riqualificazioni in corso di quella che è la strada più importante della città. Si tratta del primo stralcio dei lavori finanziato con quattro milioni di euro dal Pnrr. Attualmente la ditta appaltatrice è impegnata a sostituire i sotto servizi e pare che si stia imbattendo in imprevisti che potrebbero rallentarne l’azione. Certo è che la vista dello stato dei lavori fa sorgere qualche dubbio che gli stessi possano essere conclusi all’inizio della stagione balneare, che è ormai alle porte e che tra l’altro gli operatori sono abituati ad anticipala al mese di maggio. I concessionari hanno avuto da parte dell’amministrazione la massima assicurazione che all’avvio della stagione non ci saranno più cantieri aperti in giro per la città. Se così non fosse sarebbe molto grave e ne risulterebbero danneggiati da un punto di vista dell’immagine ed economicamente non solo gli operatori ma anche la città nel suo complesso. Un ingegnere a cui abbiamo chiesto se riteneva che l’intervento potesse terminare con l’inizio della stagione ha risposto "bella domanda" significando la sua incertezza.