Riqualificazione del parco ‘La Torricella’

Il parco ‘La Torricella’ di Belmonte Piceno dopo i lavori di riqualificazione diverrà un luogo immerso nel verde destinato ad ospitare eventi a carattere culturale, di formazione e promozione del territorio. Si tratta di un progetto partito diversi anni fa, quando l’Amministrazione acquisì l’area che era di proprietà privata, con l’intento di valorizzare questo parco ubicato a poche centinaia di metri dal centro storico del paese che riveste nell’immaginario collettivo della popolazione un ruolo speciale legato ai ricordi di tante generazioni. Il parco in se non è molto esteso, è di forma circolare e possiede un raggio di circa 300 metri, ma è molto particolare per storia e conformazione. In primo luogo si sviluppa a firma di cono con cerchi concentrici, in questo parco sono state poste a dimora oltre al alberi secolari anche diverse specie autoctone, tanto che nel corso dei decenni, è divenuta una piccola area botanica.

Infine, elemento che lo caratterizza ancor di più, qui si mettevano a dimora alberi per i nuovi nati del paese, una tradizione iniziata circa 30 anni fa, quindi per la popolazione è una sorta di ‘Luogo del Cuore’. Lo scorso anno l’Amministrazione guidata dal sindaco Invano Bascioni, aveva investito con risorse di Bilancio 50.000 euro per la riqualificazione del parco, lavori che sono terminati da qualche mese e che con l’arrivo della bella stagione stanno iniziando a dare i primi frutti.

"Sono anni che lavoriamo a questo progetto – racconta Ivano Bascioni – cioè da quando il Comune è divenuto proprietario del Parco La Torricella, perché volevamo riqualificare l’area. I lavori sono ultimati già da qualche tempo, sono state allestite delle staccionate lungo il percorso, istallate panchine, tavoli, due lampioni con alimentazione autonoma con pannelli fotovoltaici, una fontana e altri arredi per uso pubblico" chiude Ivano Bascioni.

Il parco è una preziosa area verde che diverrà presto un contenitore ambientale polifunzionale. "L’idea di principio è di valorizzare La Torricella - conclude Bascioni - può divenire un’aula verde per i bambini delle scuole, ospitare eventi a carattere culturale: convegni, concerti, serate di poesia, persino attività sportive a contatto con la natura. Stiamo già lavorando alla stesura di un programma i primi appuntamenti sono già previsti per maggio. Per la popolazione di Belmonte Piceno, questo è un luogo speciale, e lo faremo conoscere anche ai visitatori".

Alessio Carassai