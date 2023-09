Riqualificazione del Pincio, si parte

Aperta la procedura di appalto tramite bando europeo per la riqualificazione di tutti gli edifici del Pincio, l’area di maggiore interesse paesaggistico all’interno del centro storico di Montegiorgio. Si tratta di un progetto molto corposo del valore complessivo di 9 milioni e 300.000 euro che interesserà la sistemazione dell’ex chiesa di San Francesco e l’ex municipio di via Roma, edifici entrambi danneggiati del sisma del 2016 dichiarati inagibili e chiusi da sette anni. La riqualificazione di quest’area è stata anche uno degli argomenti di discussione in occasione delle ultime elezioni comunali. "Si tratta di un finanziamento importante per la ristrutturazione di due edifici importanti nel tessuto urbano di Montegiorgio – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini -. Gli uffici comunali hanno avviato la procedura per il bando europeo, si tratta di un passaggio importante, la procedura dovrà espletare i suoi tempi che non saranno brevi, ma è sicuramente un primo passo che da il via alla riqualificazione di tutta l’area del Pincio che oltre alla sua bellezza paesaggistica tornerà ad essere vitale, impegno che ci eravamo assunti anche in campagna elettorale".

Ci sono ancora diversi passaggi da seguire, ma le idee sembrano avere già preso una forma, su quello che sarà il futuro di San Francesco e dell’ex municipio di Montegiorgio. Fermo restando che l’area del Pincio è da sempre un punto di grande valore storico e paesaggistico per i montegiorgesi, che in estate viene sfruttato anche per vari eventi. "Prima bisognerà avviare lo studio di progettazione – continua Petrini – capire come i tecnici intenderanno recuperare San Francesco che potrebbe divenire un auditorium per ospitare eventi culturali, mostre, incontri pubblici concerti e altro ancora, oltre ad essere una tappa di passaggio per accedere alla cappellina farfense un piccolo tesoro architettonico del nostro paese. Stessa cosa vale per l’ex municipio, che ospita la spettacolare scalinata dal Panfili. L’ex municipio potrebbe divenire un prezioso contenitore dove accogliere le sedi delle varie associazioni del paese, e ci sarebbe ancora spazio per ricavare punti d’incontro per corsi formativi e molto altro ancora. L’idea non è solamente di ristrutturare questi edifici, ma di riqualificarli architettonicamente per renderli belli e funzionali per la comunità. Le idee e le risorse per poterlo fare ci sono".

Alessio Carassai