Riqualificazione del teatro dell’Iride, lavori in 120 giorni

Riqualificazione del teatro dell’Iride, l’opera prenderà inizio la prossima settimana, per concludersi in 120 giorni. Duplice la finalità dell’intervento: uno di natura strutturale per andare a sanare le criticità che si fronteggiano da anni al teatro, una di natura estetica. "Si andrà ad intervenire sulle infiltrazioni d’acqua che hanno causato e causano danni, grazie all’impermeabilizzazione dell’ingresso esterno ed interno – spiega il sindaco Luca Pezzani – così come nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Allo stesso tempo si andrà ad intervenire nella riqualificazione estetica degli spazi dedicati al bar, guardaroba e biglietteria". L’opera prevede un impegno di spesa pari a 120 mila euro interamente finanziati dal bando Borghi Maestri e permette di sanare annose criticità che erano state tamponate ma non risolte. "Negli anni, il teatro è stato sempre oggetto di vari interventi sia preposti alla tutela della struttura sia di adeguamento alle varie normative sulle sicurezza – prosegue Pezzani – era però necessario un intervento di natura strutturale e risolutiva per sanare le varie criticità a cui si uniscono opere di migliore accoglienza".