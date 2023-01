Riqualificazione della piazza Ascensore fino al museo del cappello

Piazza Roma a Montappone sarà al centro di un certosino intervento di riqualificazione urbana che la renderà più vivibile e funzionale. Il 30 dicembre sono stati assegnati i lavori alla ditta risultata vincitrice dell’appalto dell’intervento che interesserà piazza Roma e non solo, il tutto grazie ad un finanziamento a fondo perduto di 600.000 euro ottenuti dall’amministrazione attraverso i fondi Pnc (Piano nazionale complementare). "Il progetto si sviluppa in due direzioni – spiega il sindaco Mauro Ferranti –. La prima parte prevede la riqualificazione strutturale, questo significa che l’attuale asfalto verrà rimosso e sarà realizzata una nuova pavimentazione. Sfruttando gli spazi la piazza sarà ridisegnata per tornare a essere quel luogo di ritrovo per la popolazione e quindi in grado di ospitare più agevolmente manifestazioni, per concludere con una illuminazione che valorizzi gli spazi ovviamente a risparmio energetico. Il secondo aspetto è di tipo funzionale e sociale allo stesso tempo, infatti, partendo da sotto il loggiato sarà realizzato un ascensore che collegherà la piazza al teatro comunale fino al Museo del cappello, ciò consentirà di accedere comodamente anche alle persone con disabilità o con difficoltà di deambulazione ai tre livelli della piazza".

Alessio Carassai