Riqualificazione della rete elettrica Per Magliano di Tenna arriva un finanziamento da un milione

Il Comune di Magliano di Tenna ha ottenuto un maxi finanziamento del valore di 1.265.000 euro destinato alla riqualificazione delle rete elettrica del territorio. L’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti, alcuni mesi fa aveva partecipato ad un bando nazionale tramite i finanziamenti del Pnrr, mirato alla riqualificazione delle rete elettrica comunale, poco prima di Natale è arrivata la conferma dell’ammissione a finanziamento. "Un grande risultato per un piccolo Ente come il nostro – spiega Cesetti – infatti il Ministero della transizione ecologica ha finanziato solo 27 progetti a fondo perduto livello nazionale e noi siamo rientrati fra questi. Grande merito va ai tecnici che hanno elaborato il progetto oltre al fatto che il Comune è proprietario di una società elettrica che gestisce la distribuzione alle famiglie e attività del territorio. Sosteniamo da tempo che la nostra linea presenta molte criticità, nel corso dei decenni sono stati effettuati pochi interventi di manutenzione, infatti, ogni volta che ci sono precipitazioni o fenomeni atmosferici di una certa importanza si creano disagi e salti di corrente. Abbiamo pensato di partecipare a questo bando proprio per sopperire a queste difficoltà". La sistemazione della rete elettrica, avrà un duplice funzione, come annunciato dallo stesso sindaco. "Una volta effettuati gli interventi la rete elettrica sarà più efficiente a vantaggio della comunità – continua Cesetti - contestualmente l’operazione renderà più appetibile la vendita della società elettrica. Anche nel caso in cui si arrivasse alla vendita della società elettrica prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione, esiste un vincolo secondo il quale la ditta che subentrerà dovrà comunque impiegare le risorse ottenute dal finanziamento per la rete elettrica del comune di Magliano". Alessio Carassai