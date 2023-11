Riqualificazione dell’ex Sacomar. Italia Nostra boccia il progetto:: "Priorità va data al centro storico"

Quale utilità pubblica c’è nel progetto di riqualificazione dell’ex Sacomar? Se lo chiede la sezione fermana di Italia nostra, con il presidente Gioacchino Fasino che pone molte domande all’amministrazione comunale: "Su quell’area sono previste strutture importanti, abitazioni, spazi di cultura e di riabilitazione. Ci si chiede come tale intervento impatterà sull’obiettivo più volte dichiarato dall’Amministrazione, di dare nuova linfa al centro storico". Secondo Italia Nostra, l’"operazione contribuirà a svuotare ulteriormente il centro storico sotto ogni possibile punto di vista: "Dal punto di vista culturale si creano nuovi spazi anziché valorizzare gli esistenti, dal punto di vista sociale si preferisce creare delle "isole" esterne al centro, per ora mal collegate e prive di servizi, anziché incentivare il recupero anche con fini sociali dell’edificato storico, dal punto di vista abitativo si aumenta l’offerta fuori dal centro storico (si parla di oltre 600 potenziali abitanti) contribuendo al decadimento dello stesso anche nel versante commerciale, dal punto di vista ambientale si preferisce spendere somme per creare uno spazio verde in una zona probabilmente compromessa anche dal punto di vista dell’inquinamento ed a vantaggio del privato anziché riqualificare aree verdi urbane o territoriali di proprietà pubblica già esistenti".

Fasino sottolinea anche la preoccupazione sotto il punto di vista ambientale, in seguito alla conferenza dei servizi che c’è stata a marzo 2022 sul progetto e per cambio di destinazione d’uso dell’area da industriale a residenziale: "Per tale passaggio è necessaria la verifica delle concentrazioni di agenti inquinanti presenti nei campionamenti di suolo e di acque di falda della zona. Alla seduta erano stati invitati dal Comune di Fermo la società proprietaria, la Regione Marche, l’Arpam, la Provincia di Fermo e l’Asur. Emerge nel corso della seduta che due dei campioni (peraltro non prelevati dall’Arpam o da altro incaricato pubblico, ma forniti dalla proprietà), hanno dei valori di concentrazione di benzo(a)pirene idonei all’utilizzo industriale dell’area, ma non a quello residenziale. Il Comune, anziché richiedere eventualmente ulteriori approfondimenti ed indagini sulla verifica della salubrità ambientale a tutela della salute e del benessere acconsente alla dichiarazione della proprietà la quale afferma che "nel 2011 il sondaggio fu effettuato all’altezza della vecchia cabina Enel e furono ritrovati frammenti della guaina della condotta elettrica che potrebbero essere causa dei valori".

Il problema viene semplicemente "risolto" posizionando sulla verticale in oggetto e nei suoi dintorni la centrale termica di co-generazione, assimilabile ad attività industriale, quindi compatibile con i valori rilevati dimenticando completamente che, a distanza di qualche metro, è prevista la realizzazione di un giardino pubblico, una RSA e delle abitazioni. Non avrebbe dovuto il Comune di Fermo fare tutto il possibile per escludere, con ragionevole certezza, la presenza di sostanze inquinanti sul suolo o nelle falde idriche richiedendo ulteriori campionamenti?".