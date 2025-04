Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione ad Altidona

Proseguono le opere di riqualificazione ad Altidona, la cui amministrazione comunale lavora da sempre per garantire alta vivibilità, sicurezza pubblica e potenziamento dei servizi alla comunità residente, oltre che nell’accoglienza turistica. A tale ragione, sono appena stati conclusi i lavori inerenti l’efficentamento degli impianti di pubblica illuminazione, eseguiti come secondo stralcio dell’anno 2024.

Con l’intervento si è realizzata la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione del parco pubblico del centro storico di Altidona, nonché di via Francesco Petrarca e via Giacomo Leopardi. L’opera ha riguardato la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a Led con l’obiettivo di rendere l’impianto esistente conforme alle norme Cei/Uni e alla più aggiornata normativa nazionale e regionale in materia di risparmio energetico e di lotta all’inquinamento luminoso.

L’intervento rientra nel progetto finanziato con fondi assegnati da decreto del ministero dell’interno (del 30 gennaio 2020 per le risorse dell’annualità 2020/2024) pari a 50mila euro, mentre l’importo dei lavori riguardanti il centro storico, è di circa 36mila euro comprensivo dei costi per la sicurezza speciale e manodopera.

Dal borgo al mare, l’attenzione alla riqualificazione non fa differenza ad Altidona. Molti sono infatti gli interventi di riqualificazione realizzati e in corso d’opera in frazione Marina. Tra questi, sul lungomare si stanno svolgendo i lavori di rifacimento della pista ciclabile nel tratto sud compreso tra lo chalet Puntarena ed il ponte della ferrovia. Si tratta del primo di una serie di interventi di manutenzione straordinaria, che intesserà anche il tratto compreso tra il camping Riva Verde ed il fosso San Biagio.

"Un ringraziamento va alla Regione Marche – dicono dal Comune – per aver reso possibile questa importante opera che valorizza ancora di più il nostro territorio".

Paola Pieragostini