Riqualificazione di Largo Mazzini, sarà il salotto buono del borgo

Dopo i lavori che hanno permesso di riqualificare e riaprire al pubblico la Torre esagonale di Monteleone di Fermo, l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Fabiani, punta al miglioramento di Largo Giuseppe Mazzini. A metà dicembre il sindaco Fabiani ha inaugurato la Torre esagonale con una mostra, struttura risalente al XI secolo, riqualificata grazie ad un finanziamento di 126.000 euro sostenuto all’80% Gal Fermano e al 20% con risorse del bilancio comunale. "Questo era un primo passo – spiega Marco Fabiani – per un programma molto più articolato che prevede una riqualificazione totale della piazza e di tutto il borgo. Dopo la Torre esagonale, abbiamo attrezzato nel centro storico nuovi cestini più comodi per agevolare la raccolta differenziata di carta, plastica e indifferenziata da parte di residenti e turisti. Contestualmente abbiamo ultimato un progetto che prevede la riqualificazione di tutto Largo Giuseppe Mazzini. Il piano prevede il rifacimento di tutti i sotto servizi: rete fognaria in primis, ma visto che ci siamo saranno interrati anche i cavi per la rete di pubblica illuminazione che ci permetteranno di rimuovere i cavi obsoleti ed esteticamente non linea con il contesto storico architettonico del borgo e allo stesso tempo poseremo le linee ad alta velocità per la connessione digitale. Un lavoro che garantirà servizi migliori per la popolazione ed allo stesso tempo migliorerà l’arredo urbano. Per l’arredo urbano saranno poi sistemate apposite fioriere per valorizzare le piazze del centro storico". Una serie di interventi che permetteranno di trasformare Largo Giuseppe Mazzini nel salotto ‘buono’ dell’antico borgo.