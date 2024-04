Riqualificazione ex conceria: "Opportune nuove analisi"

Si riunisce oggi il consiglio comunale della città di Fermo, diversi i punti all’ordine del giorno, per lo più formalità tecniche e passaggi obbligati legati ad esempio ai grandi progetti, come quello che vede protagonista l’ex mercato coperto. Torna alla ribalta anche il progetto Pinqua, la riqualificazione dell’area dell’ex conceria, con il consigliere di minoranza Renzo Interlenghi che, prendendo le mosse da una richiesta di chiarimenti da parte di Italia nostra, torna a parlare di possibile inquinamento di un sito che ospitava una importante attività industriale: "Nel percorso di autorizzazione, si è resa necessaria la verifica delle concentrazioni di agenti inquinanti presenti nei campionamenti di suolo e di acque di falda della zona. Nel corso di una conferenza dei servizi sarebbe emerso che due dei campioni (peraltro sembra non prelevati dall’Arpam o da altro incaricato pubblico, ma forniti dalla proprietà), avevano dei valori di concentrazione di benzo(a)pirene idonei all’utilizzo industriale dell’area, ma non a quello residenziale. Il Comune, anziché richiedere eventualmente ulteriori approfondimenti ed indagini sulla verifica della salubrità ambientale a tutela della salute e del benessere generale, come richiesto dal tecnico della Provincia di Fermo presente alla Conferenza di Servizi avrebbe acconsentito alla dichiarazione della proprietà la quale avrebbe affermato che "nel 2011 il sondaggio fu effettuato all’altezza della vecchia cabina Enel e furono ritrovati frammenti della guaina della condotta elettrica che potrebbero essere causa dei valori".

Il problema sarebbe stato semplicemente "risolto" posizionando sulla verticale in oggetto e nei suoi dintorni la centrale termica di co-generazione, assimilabile ad attività industriale, quindi compatibile con i valori rilevati dimenticando completamente che, a distanza di qualche metro, è prevista la realizzazione di un giardino pubblico, una Rsa e delle abitazioni". Interlenghi, sulla scia dell’associazione, si chiede se il comune non avrebbe dovuto fare tutto il possibile per escludere, con ragionevole certezza, la presenza di sostanze inquinanti sul suolo o nelle falde idriche richiedendo ulteriori campionamenti: "Chiedo dunque all’assessore all’ambiente e all’urbanistica delle risposte se non fosse opportuno avere maggiori certezze, data la realizzazione prevista di aree verdi e di orti, di un luogo che ospiterà molte persone e che dovrà dare delle garanzie certe di salubrità".