Riqualificazione ex Fornace. C’è il via libera del consiglio

Criticato che la sua amministrazione badasse solo all’ordinario e tutt’al più perseguisse temi impostati dai predecessori, il sindaco, Valerio Vesprini, per smentirlo inaspettatamente tira fuori il suo jolly : il piano attuativo di recupero e riqualificazione ambientale dell’ex fornace Branella, una delle aree più degradate esistenti in città. Un bel colpo non c’è che dire, prospettato a sorpresa, dato che la trattativa con la società Gabrielli proprietaria dell’ex fornace per la formulazione del piano si è svolta nelle segrete stanze e il risultato fatto conoscere all’opposizione in sede di commissione consiliare solo un paio di giorni prima di sottoporlo all’esame del Consiglio comunale, giovedì scorso. I consiglieri di opposizione, pur dicendosi favorevoli all’importante operazione hanno espresso un voto di astensione per essere stati tenuti fuori dalla porta mentre avrebbero potuto dare il loro contributo nell’elaborazione del piano in questione, come hanno spiegato Catia Ciabattoni e Nicola Loira intervenuti nel dibattito. Il sindaco Vesprini si è giustificato sostenendo che il piano attuativo era un atto dovuto poco discutibile, in quanto conforme e rispettoso delle previsioni del piano regolatore, che, anzi, migliora con la riduzione della Sul (Superficie utile lorda) dai 13.410 mq concedibili dal PRG (di cui 8.700 residenziale e 4.469 commerciale) agli 8.000 mq (5.000 commerciale e 3.000 residenziale) concordati. La società Gabrielli si impegna a costruire parcheggi e aree verdi da cedere al Comune, a spendere 30.000 euro all’anno per 30 anni per la cura del verde, alla bonifica da amianto del tetto della fornace per 600 mq, alla costruzione di una rotatoria ed alla monetizzazione di 180 mila euro per finanziare un’opera che vorranno i residenti nel quartiere. Intervenuti per la maggioranza, oltre al sindaco, i consiglieri Giuseppe Maccarrone, Andrea Susino, Alberto Giammarini e Andrea Rogante. Il Consiglio comunale di giovedì ha discusso pure i consuntivi 2022 delle partecipate SGDS multiservizi e San Giorgio Energie. Per la prima ha relazionato il direttore, Piero Mognaschi: "La SGDS negli ultimi anni ha galleggiato passando da un risultato positivo di 20.000 euro ad uno negativo di 13.000". Per la SGDS è intervenuta anche l’amministratrice Gabriella Caliandro, la quale avendo terminato l’incarico ha voluto porgere a tutti il saluto ed i ringraziamenti. Maurizio Iezzi per la San Giorgio energie: “nel 2022 il numero dei clienti è sceso dell’1,8%, l’utile della società per il Comune è stato 143.000 euro, grazie alla SGR, partner privato, la società ha potuto approvvigionarsi di gas in un momento di crisi".

Silvio Sebastiani