Riqualificazione lungomare sud, l’incontro con gli stabilimenti

Riqualificazione del lungomare Antonio Gramsci, sopralluogo prima del via ai lavori. I tempi dell’intervento e le informazioni sugli aspetti salienti dell’opera di sistemazione del tratto sud del lungomare Gramsci sono stati al centro del sopralluogo che è stato eseguito alle 13 di ieri. Il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore all’ambiente, allo sport, alla pesca e al Demanio, Fabio Senzacqua, hanno incontrato i concessionari degli stabilimenti balneari interessati. Tecnici e amministratori hanno risposto alle loro domande e sono entrati nel merito su quanto verrà realizzato nei prossimi mesi. Erano presenti il direttore dei lavori, Gianluigi Capriotti, e il funzionario del Comune, ingegnere Stefano Sisi, mentre, per la ditta Ubaldi appaltatrice dei lavori, è intervenuto l’addetto al cantiere Andrea Amadio. L’allestimento dell’area cantiere avverrà nei primi giorni di novembre. "Il confronto con i concessionari è stato propedeutico per condividere il piano dei lavori e limitare al massimo i disagi alle attività durante l’esecuzione dell’opera", dice Vesprini.