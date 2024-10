Riqualificazione mura storiche. Finanziamento di 500mila euro

Un progetto piccolo ma significativo, per avvicinare il centro della città alle persone. Fermo si aggiudica un finanziamento di circa 500 mila euro dopo aver partecipato ad un bando della Regione Marche sulla concessione di contributi ai Comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. In particolare, con questi fondi il Comune di Fermo interverrà per recuperare e valorizzare un tratto di cinta muraria in viale della Carriera in prossimità della porta di Santa Caterina e per collegare, attraverso la realizzazione di un ascensore, il piano viario al sovrastante giardino del corso di studi di ingegneria dell’Università. Ieri l’annuncio della Regione che ha ammesso a finanziamento 11 comuni, su 43 domande presentate. Il sindaco Calcinaro era a Recanati per l’annuncio, parla di una riqualificazione necessarie che vale come abbattimento delle barriere architettoniche, per giungere al giardino dell’università: "Un altro, ennesimo, bel colpo perché chi ha idee e progetti poi viene premiato. Un grazie per questo nuovo risultato all’assessore Ingrid Luciani ed all’Ufficio Tecnico Comunale". Merito dell’ufficio tecnico comunale che riesce sempre a presentare progetti di grande validità e funzionalità e di intercettare bandi e finanziamenti utili alle opere per la collettività, come spiega l’assessore Ingrid Luciani che ha sottolineato il lavoro del dirigente di settore Alessandro Paccapelo ed a Daniela Diletti che ha curato il progetto presentato e ammesso a finanziamento. "Un altro importante risultato che premia le azioni ed il lavoro dell’Ente in grado di presentare progetti di grande validità e funzionalità e di intercettare bandi e finanziamenti utili alle opere per la collettività".