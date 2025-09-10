Riqualificazione per la ciclovia turistica

Porto San Giorgio si prepara a vivere una nuova stagione di mobilità sostenibile: con la deliberazione numero 194 approvata lo scorso 3 settembre la Giunta municipale ha dato il via al progetto che porterà alla realizzazione e gestione del tratto esistente della ciclovia turistica nazionale Adriatica sul lungomare nord. Si tratta di 2,7 km di percorso che verranno sottoposti ad un intervento di manutenzione straordinaria grazie ad un finanziamento regionale al comune di 450.000 euro, che sono una parte dei fondi stanziati dal decreto interministeriale per le ciclovie nazionali.

L’intervento, che rientra nel piano Marche 2032, prevede opere mirate a migliorare la sicurezza e la fruibilità della pista: inserimento di cordoli protettivi, nuova cartellonistica e rifacimento del fondo viabile. Obiettivi concreti che si intrecciano con una visione strategica: la ciclovia adriatica, infrastruttura di interesse nazionale, collega Chioggia al Gargano e attraversa le regione da nord a sud diventando spina dorsale di una rete a pettine con diramazioni lungo le vallate interne.

Per Porto San Giorgio questo passo significa valorizzare uno dei tratti più frequentati della costa, offrendo a residenti e turisti un percorso sicuro e moderno a pochi metri dal mare. Il progetto assume inoltre una forte valenza simbolica: la bicicletta non è più solo mezzo di svago, ma strumento di mobilità quotidiana integrata al trasporto ferroviario e capace di ridurre l’uso dell’auto privata.

La Regione ha creduto molto in questa visione ottenendo il finanziamento più consistente in Italia per lo sviluppo della ciclovia adriatica: 27,6 milioni di euro destinati alla realizzazione di 67 km sul territorio regionale. Una cifra che conferma il ruolo da protagonista delle Marche come capofila nazionale di questa infrastruttura.

Il Comune, dal canto suo si è mosso rapidamente: la Giunta ha approvato lo schema di convenzione con la Regione e affidato agli uffici competenti il compito di procedere con gli atti necessari. Un lavoro amministrativo che si traduce in un investimento per la città e il suo futuro: "Porto San Giorgio – sottolinea il sindaco Valerio Vesprini – entra a pieno titolo nella mappa delle ciclovie turistiche. E’ un risultato che premia la capacità di fare rete con Regione e Governo, ma soprattutto offre ai cittadini un’opera utile ed attesa. Il lungomare nord cambierà volto, diventando non solo luogo di passeggio e relax, ma parte di un corridoio ciclabile che unisce territori, culture e comunità lungo la costa adriatica."

Silvio Sebastiani