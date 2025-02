Riqualificazione per la fontana di San Lorenzo

Era in un evidente stato di degrado la fontana di San Lorenzo, che si trova davanti al complesso scolastico di San Liborio e, per di più, non era funzionante da ormai 10 anni. Nei giorni scorsi, su input dell’amministrazione, è stato affidato un incarico a una ditta specializzata per eseguire lavori di sistemazione della fontana, con l’impermeabilizzazione della vasca e la realizzazione dello scarico. Il tutto per un investimento di circa 12mila euro. "I nostri operai – ha fatto sapere il sindaco Endrio Ubaldi – hanno provveduto a realizzare il basamento adiacente visto che anche la pavimentazione era ormai visibilmente danneggiata, a verniciare le colonnine della struttura e a riqualificare gli spazi attigui, provvedendo anche a una nuova illuminazione". Un recupero che ha giovato al decoro e all’immagine di quell’area molto frequentata vista la presenza delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.