Riqualificazione strade, fondi anche per il viale

La Panoramica, via Gentili e viale Nazario Sauro sono le tre strade cittadine che il sindaco Valerio Vesprini si è impegnato a rigenerare in via prioritaria. Per le prime due c’è stato un buon inizio con il reperimento dei finanziamenti necessari. Ora anche per il viale è stata avviata la procedura di riqualificazione con il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta municipale, fissando obiettivi e risorse per rimettere al centro la pedonalità lungo l’asse parallelo al lungomare, da piazza Mentana a via Francesco Baracca. L’intervento sarà finanziato con proventi da alienazioni. Il sindaco Vesprini spiega quali sono gli interventi irrinunciabili da realizzare: marciapiedi continui e accessibili, percorsi senza barriere, carreggiata riorganizzata per ridurre la velocità, fasce laterali che alternano sosta breve regolata e verde. "L’obiettivo è ricucire un viale oggi frammentato da pavimentazioni eterogenee, sosta irregolare e arredi disomogenei, restituendogli ordine e sicurezza nella vita di tutti i giorni". La proposta nasce da un rilievo aerofotogrammetrico aggiornato a marzo 2024 ed è coerente con il quadro urbanistico vigente. Il primo cittadino aggiunge: "La qualità passa da scelte semplici e durevoli: pavimentazioni in gres porcellanato antisdrucciolo con cordoli in travertino, superfici drenanti in ghiaino stabilizzato per migliorare la gestione delle piogge, illuminazione a led orientata per ridurre l’abbagliamento, arredi coordinati e vegetazione autoctona a bassa manutenzione. Tutto in coerenza con i criteri ambientali minimi e con le norme sull’accessibilità, così da unire comfort e inclusione". Quanto costa tutto questo? Il sindaco specifica: "Il quadro tecnico-economico prevede circa 383mila euro per i lavori e 78mila per le spese tecniche; il resto copre Iva e oneri connessi, inclusi imprevisti, una piccola quota di lavori in economia, i costi di gara/Anac e l’incentivo al personale tecnico, per un totale di 600 mila euro. I prossimi passaggi riguarderanno gli approfondimenti autorizzativi: l’area, in prossimità della fascia costiera, ricade in zona con vincoli paesaggistici e richiederà il confronto con la Soprintendenza. Vogliamo che viale Nazario Sauro torni a essere una spina dorsale pedonale, ombreggiata, ordinata e sicura".

Silvio Sebastiani