Riqualificazione urbana. Oltre trenta associazioni per il parco di villa Vitali: "Oggi momenti speciali"

Costruire una comunità vuol dire prendersi cura di spazi e persone e farlo tutti insieme, amministratori e cittadini. Sta tutto qui il senso dell’esperienza che sta facendo di Fermo un laboratorio virtuoso, un esperimento partito con la gestione del bosco di Monte Cacciù, affidata ad un gruppo di associazioni di volontariato, oggi replicata per riempire di significato la vita del ritrovato parco di Villa Vitali. Sono una trentina le associazioni che si sono unite per la storica villa, hanno presentato un’idea progettuale al comune, l’asessore alla cultura Micol Lanzidei ha dato il via libera e oggi c’è la prima giornata vera di attività, aspettando l’Ecoday che si tiene domani su viale Trento: "Oggi pomeriggio dalle 16 si vivranno tanti momenti speciali, spiega l’assessore, dentro un progetto di riqualificazione urbana che però è un investimento su cultura condivisa e bellezza accessibile. Il parco storico di villa Vitali restituito alla cittadinanza aveva dentro il suo bando anche la possibilità di portare qui vita, chiedevamo manifestazioni di interesse e hanno risposto in tantissimi, più di 30 realtà, presentando la loro progettualità permanente. Tutto questo è stato possibile grazie all’idea condivisa da tutti per cui uno spazio verde va animato e custodito tutti insieme".

C’è spazio per cultura, teatro, musica, benessere, tutto diventerà il filo conduttore che trasformerà il parco in uno spazio di dialogo continuo con la città e con chi la abita: "L’obiettivo è valorizzare le persone e il luogo, anche riducendo il divario generazionale e lo spazio verde resta un luogo di incontro e di cittadinanza attiva", conclude Lanzidei. A coinvolgere associazioni e vari volontari è l’Unipop con Ettore Fedeli che spiega: " Il bosco di monte Cacciù ha convinto tutti che si deve stare insieme per custodire questi beni pubblici, qui a Villa Vitali saremo come cordata per l’uso degli spazi. Lavorare insieme non è facile ma mossi dal primo successo del parco abbiamo avuto anche il supporto formativo del Csv. Questo ci ha portato a lavorare insieme qui, inserendo Villa Vitali nella rete del verde urbano e territoriale. Serve una visione unitaria che coinvolga tutto il verde che abbiamo, è una esperienza a tutto campo che riguarda anche Fermo come città Unesco dell’apprendimento".

Alessandro Ciadano spiega che si può ancora entrare nella cordata per la villa, presente il Centro sociale con la presidente Rosalba Ortenzi che spiega come per questi due giorni si sta già in cucina per offrire qualcosa di buono ai visitatori: "Noi ci sentiamo quasi i guardiani del parco, controlliamo anche i fiori. Sono presidente da un anno e mezzo e questa realtà è molto bella, anche grazie all’aiuto dell’amministrazione e dell’assessore Lanzidei particolare. Prepareremo da mangiare, abbiamo molti momenti conviviali ma anche presentazioni di libri e bei momenti da condividere". Oggi pomeriggio ci saranno le scuole, dall’Isc Betti al liceo artistico fino al liceo scientifico, il conservatorio, Carla di Cintio, archeologa, a raccontare la natura e il territorio con Marisa Nanni. E ancora, ci sarà una mostra di acquarelli, la lettura di sonetti da parte dell’Accademia del sonetto, momenti di ballo con Josè Greco e di teatro con Elisa Ravanesi, l’arte di Rosaria Torquati con i suoi teli di canapa dipinti e tante possibilità di stupirsi e di amare quello che c’è: "Tutti possono partecipare, ha concluso Fedeli, questa può essere una buona pratica per la città ed è un cambiamento che inizia e che arriverà alla prossima amministrazione".

Angelica Malvatani