Riqualificazioni a Montottone

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Montottone, guidata da Gianni Carelli, per la riqualificazione generale del paese. Dopo essere stata annunciata la riqualificazione di Largo della Fontana e dell’accesso alla cisterna medievale, i lavori sono terminati e sono stati realizzati con fondi Gal Fermano uniti alla compartecipazione comunale proveniente da bilancio. L’opera riconsegna alla comunità un altro angolo del centro storico che potrà ospitare eventi.

Ugualmente terminati i lavori di istallazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra comunale, realizzato con fondi assegnati al Comune per l’efficentamento energetico (annualità 2024). L’impianto produrrà 12,8 Kwh permettendo la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a Led del palazzo comunale e parte della chiesa della Madonna delle Grazie. L’opera si traduce in un importante passo avanti verso l’efficentamento e il risparmio energetico del paese.

Il dinamismo del restyling del Comune non si ferma. Sono infatti in corso i lavori di ristrutturazione del loggiato e della pavimentazione della chiesa del cimitero. L’opera è interamente finanziata dall’ufficio straordinario per la ricostruzione post sisma, attraverso un fondo di 140mila euro mentre il termine dei lavori, è previsto per la fine della primavera.

Paola Pieragostini