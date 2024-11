Riqualificazioni e lavori: la mappa dei cantieri

Ex Serafini, via Principe Umberto, via Martiri delle Foibe, mercato coperto: sono alcuni dei cantieri presenti in città sui quali l’amministrazione fa il punto della situazione. Riguardo la riqualificazione urbana dell’area dell’ex Serafini, sono in fase di realizzazione le gradonate (per circa 600 posti) al confine della piastrellata, sul versante nord dell’area, dando seguito a una delle principali modifiche rispetto al progetto iniziale che sono state apportate dall’attuale amministrazione "per rendere più funzionale l’intera operazione. L’opera sta prendendo forma e le gradonate, in quella posizione, creeranno una sorta di quinta scenica che, insieme a un’area verde di circa 4mila metri quadri, si presterà in maniera ottimale per ospitare eventi e per varie altre funzionalità" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella. In quello stesso sito, inoltre, è stato previsto un giardino delle essenze, una ridefinizione della pista ciclabile, un playground per bambini e un’area relax con giochi d’acqua. Nella stessa area, insiste anche il cantiere per la realizzazione di una delle due vasche di prima pioggia, inserite nel progetto di difesa della costa (l’altra è alla fine del lungomare Faleria) "e in entrambi i casi i lavori stanno procedendo".

Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori in via Martiri delle Foibe (quartiere San Filippo, nella zona sud della città) per il prolungamento e l’ampliamento della carreggiata, dando così una risposta alle esigenze più e più volte palesate dai residenti: "Sono stati completati i sottoservizi e i marciapiedi ed è in fase di stesura il manto stradale. In questo caso la consegna dei lavori è prevista a fine mese".

In aggiunta a quanto previsto dal progetto, inoltre, con le economie derivanti dal ribasso d’asta, è stato sistemato il parcheggio davanti ai locali dell’associazione di quartiere San Filippo, "risolvendo problemi di ristagno dell’acqua". E poi c’è via Principe Umberto: "In questo caso, l’ufficio tecnico sta redigendo il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori che interesseranno il tratto tra via Dalmazia e via Leopardi. Contiamo di affidare i lavori entro dicembre per essere concluso entro aprile, ma il cantiere partirà dopo le feste natalizie per consentire ai negozianti di lavorare senza disagi". Infine, procedono i lavori sul mercato coperto, in Piazza Garibaldi, per farne una struttura riqualificata e rinnovata nell’aspetto e nelle funzioni.

Marisa Colibazzi