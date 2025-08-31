Riqualificazioni, un autunno di cantieri

L’appalto dei lavori di riqualificazione delle piazze storiche, vale a dire Piazza Mentana e Piazza Gaslini è senza dubbio l’intervento più importante e qualificante tra i tanti a cui l’amministrazione comunale intende dare l’avvio in questo periodo autunnale alla ripresa degli interventi che sono stati banditi dalla città durante l’estate per non creare fastidi ai villeggianti. Settembre ed ottobre si annunciano mesi decisivi per Porto San Giorgio, con un calendario fitto di interventi che trasformeranno il volto della città. A fare il punto è il sindaco Valerio Vesprini, che parla di un vero e proprio "autunno dei cantieri", con opere che toccheranno strade, piazze e aree di grande frequentazione.

"Partiamo subito – sottolinea – nella prima decade di settembre con i lavori di riqualificazione del tratto sud del viale dei Pini quello compreso tra le vie Milano e Genova, con sistemazione dei parcheggi e del verde ai lati della strada e in particolare della carreggiata divenuta pericolosa da percorrere anche solo a piedi per i rigonfiamenti dovuti alle radici dei pini. Il tempo di esecuzione dell’intervento è stimato in 120 giorni per un impegno di spesa di circa 200 mila euro. L’intervento sul viale dei pini viene definito dal sindaco: un primo passo a cui seguiranno altre opere destinate a incidere sul decoro urbano e sulla vivibilità quotidiana. Tra i progetti più significativi cita poi la riqualificazione di via Michelangelo (la Panoramica) e via Vecellio rese possibili grazie a un finanziamento regionale di oltre 300mila euro.

"Non si tratta solo di manutenzione – precisa il sindaco – ma di un intervento organico di ristrutturazione".

Un capitolo rilevante riguarda le asfaltature, legate anche ai ripristini dei lavori effettuati dalla CIIP: si interverrà nelle vie Foscolo, della Vittoria, Sacconi, Properzi e Marsala. Nel piano di riqualificazione rientrano anche l’area di Piazza delle Marine, il sottopasso ferroviario e i marciapiedi di via Oberdan, fino a via Centili e via Mazzini. Una serie di interventi che si affiancano a un altro cantiere atteso: quello sul lungomare, in partenza attorno al 10 settembre.

"Il nostro obiettivo – conclude Vesprini – è ridare funzionalità e sicurezza a spazi urbani centrali e periferici, in modo che la città possa presentarsi rinnovata e accogliente". Un autunno, dunque, che si preannuncia intenso per Porto San Giorgio, con i lavori pubblici a fare da protagonisti.

Silvio Sebastiani