"Riqualificheremo il Parco della Pace"

"Il 2025 appena iniziato sarà uno anno destinato alla programmazione, nel frattempo stiamo portando avanti con la massima dedizione i lavori nei cantieri, le iniziative a carattere sociale e culturale". Con entusiasmo e consapevolezza il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, ha salutato l’inizio del nuovo anno con in mente idee ben chiare su quelli che saranno gli impegni, tempistiche e progetti da tramutare in realtà. "Come Amministrazione non ci siamo mai fermati – dichiara Marco Rotoni – sappiamo cosa c’è da fare e stiamo lavorando per ottenere i migliori risultati possibili per la cittadinanza. Proprio oggi (ieri ndr) ho partecipato ad una riunione tecnica per un progetto che interesserà nel prossimo futuro la riqualificazione del Parco della Pace, divenuto negli ultimi anni monumento nazionale. Con l’ingegnere Dante Cesetti, abbiamo progettato un programma di riqualificazione e ammodernamento, ovviamente mantenendo gli aspetti storico architettonici del parco. Abbiamo presentato un progetto per attingere ai finanziamenti dei fondo Next Appennino, che prevede la realizzazione di nuovi sentieri pedonabili all’interno del parco; la riqualificazione strutturale dei due edifici posti all’ingresso per assolvere a funzioni polifunzionali oltre a nuovi servizi; sostituiremo il sistema di illuminazione con un impianto per ridurre consumi e inquinamento luminoso e allo stesso tempo valorizzare le caratteristiche del parco. Ci sono poi due cantieri che stiamo seguendo con particolare attenzione: il recupero del cinema Moderno, se non ci saranno ritardi pensiamo di poterlo inaugurare per la fine di marzo; per la chiesa del complesso monastico di Santa Maria del Piano credo che bisognerà attendere la fine dell’estate". Ma non esistono solo strutture ed edifici nel programma amministrativo di Servigliano ma una serie di iniziative a carattere culturale e sociale che si porteranno avanti nel corso di tutto l’anno. "In questi ultimi giorni siamo stati impegnati sul fronte scuola – prosegue Rotoni – per garantire un rientro alla attività in assoluta funzionalità, sono state programmate le attività per il progetto dello Smart Village e si stanno già definendo i programmi per gli eventi primaverili ed estivi. Questo 2025 ci vedrà impegnati e concentrati, ci sono molto cose da fare e l’obiettivo e quello di realizzare tutti gli impegni su cui stiamo lavorando che prenderanno forma nel 2026 grazie ai fondi Pnrr e nel 2027 con i fondi Sisma". Alessio Carassai