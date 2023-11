Risarcimenti per le cadute, pochi vincono

"Chiedono cospicui risarcimenti danni da caduta, ma il Tribunale stabilisce che non è colpa del Comune". Costituiscono un vero fenomeno i tanti cittadini che esigono il rimborso per danni da incidenti di cui attribuiscono le responsabilità all’Ente. Il dirigente dell’ufficio legale, Carlo Popolizio, fa chiarezza sulla questione riferendo tre casi concreti, anche per scoraggiare il ricorso non validamente motivato al risarcimento. A Porto San Giorgio sono 20-25 all’anno le richieste di cui il 10-15% accolte le altre respinte. "La tecnologia – dice Popolizio - spesso ci induce ad abbassare il livello di attenzione anche nelle normali attività, come passeggiare, correre, giocare ecc. Accade che il cittadino distratto imputi danni causati da tali disattenzioni alle condizioni non proprio ottimali di strade, alberature e marciapiedi. Pretese che sfociano poi in contenziosi giudiziari, con consistenti istanze di indennizzo (30.000 – 50.000 euro) che vengono rigettate. Di tre casi Popolizio riporta le motivazioni con cui il Tribunale ha assolto il Comune da responsabilità risarcitorie. In un primo caso: la caduta era dovuta al dislivello della pavimentazione stradale determinato dal sopraelevamento del manto d’asfalto causato dalle radici di un albero. Anche a voler ritenere provata l’ora del sinistro, collocato al tramonto, ciò, tuttavia, non consente di poter ritenere, che la ridotta visibilità dovuta alla graduale discesa del sole sotto la linea dell’orizzonte rappresenti un fattore determinante l’assoluta non percepibilità del dislivello, in modo da non consentire, anche adoperando le normali cautele esigibili dal pedone di poter evitare in tempo utile l’ostacolo, con le conseguenze anche in punto di interruzione del nesso di causalità. In un secondo caso: non può ritenersi un’insidia stradale non visibile la presenza di un tombino con relativo avvallamento, insistente su un tratto del manto stradale, lungo un precorso tendenzialmente rettilineo, peraltro nelle condizioni di visibilità. Sulla base di tali evidenze, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l’utente della strada, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta. Infine in un terzo caso: In un terzo caso: la Pubblica Amministrazione non risponde nelle ipotesi in cui dimostri che il danno sia stato determinato da cause create da terzi (come la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, es. apertura di una grata da parte di terzi, oppure perdita d’olio ecc.) non conoscibili né eliminabili con immediatezza.

Silvio Sebastiani