Risarcimento alla società Marina: "Abbiamo 120 giorni per pagare"

Il sindaco Valerio Vesprini, naturalmente non l’ha presa bene che, come da noi riferito i giorni scorsi, il Comune sia costretto a tirar fuori un bel gruzzolo di euro, 170.000 circa, per rifondere la società Marina delle spese da essa effettuate per i dragaggi al porto negli anni 2010 e 2013. Il sindaco non l’ha presa bene perché si tratta di una somma del tutto imprevista e consistente la quale peserà molto sulle casse del Comune e manda in tilt il bilancio comunale di previsione. E’ stata la corte di appello di Ancona a stabilire che a pagare per quei lavori dovessero essere Comune e Regione e non la società Marina , mentre la sentenza di primo grado aveva deciso il contrario rigettando la richiesta della società di essere rimborsata addirittura di 630.000 euro. La Corte di appello con ha condannato Comune e Regione a pagare in solido alla Marina 196.000 euro che con l’aggiunta della rivalutazione, degli interessi e delle spese legali sono arrivati a 350.000 euro. Quindi Regione e Comune dovranno tirar fuori 170.000 euro ciascuno: “Adesso esamineremo la sentenza dopo di che valuteremo se impugnarla o meno in cassazione”. dice il dirigente dell’ufficio legale del Comune, avvocato Carlo Popolizio. In ogni modo la sentenza è immediatamente esecutiva e la società Marina potrà chiedere tutto al Comune o tutto alla Regione. Tuttavia eventualmente il Comune ha diritto di regresso quota parte nei confronti della Regione e questa lo ha nei suoi confronti: "E’ vero che il Comune dovrà tirar fuori i soldi, ma come ente pubblico ha possibilità di farlo in 120 giorni" precisa l’avvocato Popolizio. Intanto lo stesso Comune sta valutando insieme all’agenzia del demanio se la Polizza fideiussoria presentata dalla Marina per la copertura di 1.400.000 euro di canoni non versati risponda a tutti i criteri di regolarità. La consegna di quella polizza ha comportato, come si sa, la non eseguibilità del decreto di decadenza della concessione demaniale marittima della società Marina.