Risate assicurate con Ale e Franz

Si chiude in bellezza con Ale e Franz la stagione di prosa del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. ‘Comincium’ è uno degli appuntamenti più attesi del pubblico e andrà in scena oggi alle 21. Il due comico noto al grande pubblico per la sue apparizioni in programmi televisivi come ‘Zelig’ si presenterà sul palco montegiorgese con uno spettacolo in tre sketch. Nel primo, un uomo ossessionato dal politically correct, che rimprovera uno sconosciuto, come lui presente alla fermata dell’autobus. Nel secondo, due cinquantenni si ritrovano insieme su una panchina. L’incontro non è casuale: entrambi hanno avuto ricevuto un appuntamento alla stessa ora dalla medesima donna. Alice è la figlia di uno dei due, nonché fidanzata dell’altro. Il terzo sketch vede protagonisti due anziani che si incontrano al bar per scrivere una lettera di protesta al Presidente della Repubblica: uno dei due è stato richiamato al servizio militare. Tra ricordi bellici e amnesie, solo alla fine scoprono che il richiamo di cui si parla è quello del terzo vaccino. Ogni scena nasconde fra una risata e l’altra una precisa riflessione morale.

a. c.