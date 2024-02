Risate con ‘Na Botta di cu...ore’

Tanta comicità con una parodia pensata e sviluppata per raccontare il Fermano. Si terrà oggi alle 18 al cineteatro Manzoni la commedia dialettale ‘Na Botta di cu...ore’, portato in scena dal gruppo teatrale ‘Li Tunni’, un’opera adatta e grandi e piccini, dove spesso proprio i più piccoli con sarcasmo prendono di mira le manie dei più grandi. Una commedia divertente perché ripropone la vita tipica dei piccoli borghi con i suoi personaggi più caratteristici: il sindaco, il parroco, il bar come luogo di ritrovo e dove tutti sanno tutto e parlano di chiunque. A rendere lo spettacolo più divertente il fatto che sia stato scritto e adattato e soprattutto rappresentato da tutti attori locali: Francesco Ciribè che firma anche la regia; Rendy Rezay; Emmanuel Moretti; Massimiliano Paoloni; Teresa Curti; Emanuele Pulcini; Katiuscia Borroni e Sergio Lappa. Per info e prenotazioni 348-8404509.