Porto San Giorgio (Fermo), 8 luglio 2019 - Intervento di soccorso in acqua positivamente portato a termine dal servizio di salvataggio della Delta Coop Confcommercio Marche centrali. Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, una signora è andata in difficoltà di fronte allo chalet Lido Bandos. Per fortuna ha avuto la forza di chiedere aiuto. L’appello è stato raccolto dall’assistente bagnanti della Delta Coop di servizio nella zona, Edoardo Venanzi. Questi si è subito tuffato, ha raggiunto la donna, l’ha condotta a riva e, come da prassi, l’ha messa in posizione di sicurezza, con il supporto di un medico che si trovava sulla spiaggia.

Allertato il 118, sono prontamente arrivate l’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica con il sanitario di servizio, il quale ha visitato la signora. Era cosciente ma tossiva in continuazione. Per maggiore sicurezza è stata allertata anche l’eliambulanza che è atterrata al campo sportivo, nel quartiere sud. Di nuovo altre visite. Al termine delle quali si è ritenuto sufficiente venisse trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo per accertamenti.

La donna, sui 55 anni, è di un Comune dell’interno e si trovava in spiaggia con un’amica. Il tutto è avvenuto sotto il controllo del responsabile del salvataggio delle Delta Coop, Daniele Tomassini, e la supervisione della guardia costiera, la quale è intervenuta sul posto. E’ il terzo salvataggio eseguito dagli assistenti bagnanti della Delta coop da quando sono entrati in servizio lo scorso mese di giugno. Gli altri due casi si sono verificati al Lido di Fermo, l’altro di fronte alla spiaggia libera tra le concessioni ‘Sombrero’ e ‘Malù’.