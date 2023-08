Rischia di annegare: salvato

Un anziano di 79 anni ha rischiato l’annegamento a seguito di malore avvertito mentre stava facendo il bagno in mare ed è stato salvato grazie alla prontezza del figlio, del personale del City Service e dalla provvidenziale presenza in riva di due medici che hanno praticato il massaggio cardiaco prima dell’arrivo del 118. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Lido di Fermo, nello specchio d’acqua antistante l’Hotel Royal. L’anziano si trovava in acqua in compagnia del figlio, quando improvvisamente si è accasciato su se stesso. L’immediata richiesta di aiuto lanciata dal figlio dell’uomo, ha richiamato l’attenzione dei bagnanti e del personale del City Service, che insieme hanno portato l’uomo a riva.

In attesa dell’arrivo del 118 contattato dai presenti, è stato provvidenziale l’intervento di due medici di nazionalità straniera, in vacanza sulla spiaggia del Fermano, che hanno subito praticato il massaggio cardiaco al 79enne. Le condizioni dell’uomo sono andate via via migliorando tanto che il personale medico e sanitario giunto sul posto, non ha ritenuto opportuno il trasferimento dell’anziano al Torrette di Ancona in eliambulanza precedentemente allertata, ma il trasporto in ambulanza al Pronto soccorso di Fermo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della questura e la Capitaneria di Porto San Giorgio.

p. p.