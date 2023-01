Rischia la vita per un’overdose Lido Tre Archi, salvano 30enne

È partito dall’Ascolano per raggiungere Lido Tre Archi a Fermo. Ha acquistato alcune dosi di eroina, per poi iniettarsela in vena e andare in overdose. Solo il pronto intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri ha evitato il peggio, altrimenti ancora una volta staremmo qui a parlare di eroina killer. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 5, quando un residente ha segnalato la presenza di un giovane privo di sensi sulle scale di un palazzo di Lido Tre Archi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell’Arma che hanno prestato le primissime cure al malcapitato.

Dopo i trattamenti specifici del caso, la vittima si è ripresa. I tempestivi soccorsi, fortunatamente, hanno evitato il peggio. Il giovane, che ha rifiutato il ricovero in ospedale, è stato identificato come un 30enne residente nell’Ascolano. A provocare il malore quasi fatale è stata l’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Fermo, che stanno cercando di dare un nome e un volto allo spacciatore che ha venduto le dosi al 30enne. Va ricordato che solo qualche settimana fa un ragazzo di Porto Sant’Elpidio ha invece perso la vita a causa di un’overdose.

f. c.