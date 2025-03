"Rischiamo danni enormi"

"Aspettiamo il 2 aprile per capire realmente gli effetti dei dazi". Afferma Emiliano Tomassini presidente Cna Fermo. "L’imposizione di nuovi dazi doganali – prosegue – infliggerebbe danni enormi alle imprese e ai produttori mettendo a rischio un mercato florido per le nostre aziende in un periodo in cui stavano crescendo le esportazioni di vino e olio verso gli Stati Uniti. L’annuncio dei dazi – aggiunge – ha già generato un fermo delle importazioni riscontrabile nelle merci bloccate nei porti. E’ bene inoltre ricordare che l’applicazione dei dazi doganali creerebbe benefici ad aziende concorrenti a costi minori con conseguente calo di commesse di vendite, di produzione e di lavoro generando una perdita di competenze nella filiera del nostro territorio".