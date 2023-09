Rischio idrogeologico. Genio civile, 1,2 milioni per i lavori di rinforzo sulle sponde del Chienti

Ammonta a circa 1,2 milioni di euro lo stanziamento di fondi da parte del Genio Civile Marche Sud destinato ai lavori di ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chienti dalla foce toccando i comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro e, sul versante maceratese, Civitanova, Montecosaro, Morrovalle e Monte San Giusto. Lavori che sono iniziati in questi giorni e che, altro aspetto positivo e particolarmente atteso dalla cittadinanza, riguarderà anche un ampio tratto dell’Ete Morto essendo questo un affluente del Chienti, fino all’altezza del ponte dell’acquedotto. Un intervento che rappresenta, indubbiamente, una buona notizia in particolare per il Comune di Sant’Elpidio a Mare, la cui frazione di Casette d’Ete è attraversata dal tracciato del torrente, così come per Bivio Cascinare che, ugualmente, subisce le conseguenze delle esondazioni dell’Ete Morto da una parte e del Chienti dall’altra. I lavori sono già iniziati dalla foce del Chienti risalendo verso monte, fino all’altezza della zona industriale. "Nel tratto dell’Ete Morto, sistemeremo soprattutto gli argini, in particolare sul lato destro del torrente, per cui andremo a sistemare quel ‘buco’ di sponda che aveva provocato una vecchia erosione, in modo tale che non si verifichi la fuoriuscita dell’acqua" spiegano dal Genio Civile Marche Sud che precisa ancora: "La porzione iniziale del fiume Chienti su cui si sta intervenendo insiste nel tratto che corrisponde, in linea d’aria, alla stazione di carburante di fronte al centro commerciale di Porto Sant’Elpidio dove, tra le altre cose, girano spesso i ciclisti in mountain bike (essendo stati realizzati da associazioni di volontariato del posto, dei percorsi tecnici apposta per loro, ndr) che, da lì possono tranquillamente risalire lungo tutta la sponda destra dell’Ete Morto". Un percorso che, al termine dell’intervento, sarà reso più sicuro dalle esondazioni anche per questo tipo di utenti, oltre che per chi transita sul lungo Chienti in auto. Per effettuare l’intervento complessivo, la ditta incaricata, Guidarelli Geom. Lanfranco (Pergola), ha un anno di tempo, ma "pensiamo di finire entro giugno perché altrimenti, in quel periodo dovremo fermarci". Nello specifico, l’intervento consiste nel taglio e asporto della vegetazione in alveo in ambito demaniale e nella manutenzione della sponda per eliminare la vegetazione precaria, la rimozione delle radici all’interno dell’alveo, la rimozione del sedimento trasportato durante le piene per il ripristino della sezione fluviale e della continuità degli argini e delle sponde affinché, in caso di ingrossamento della portata del fiume, non si verifichino esondazioni e danni alle colture e alle abitazioni limitrofe.

Marisa Colibazzi